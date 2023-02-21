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Банин Иван Максимович

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Место рождения

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии

Дата рождения

1922

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Банин Максим Иванович

Мать: Банина Домна Николаевна

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
1943
Причина смерти: 1 апреля 1943 г. пропал без вести
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