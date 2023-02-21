Банин Максим Иванович
Место рожденияс. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Дата рождения1884
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Банина Домна Николаевна
с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Банина Домна Николаевна
с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
26.03.1914
Мать ребёнка: Банина Домна Николаевна
с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Банина Домна Николаевна
с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
1944
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.