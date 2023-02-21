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Банин Максим Иванович

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Место рождения

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1905

Сын: Банин Алексей Максимович

Мать ребёнка: Банина Домна Николаевна

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Банин Николай Максимович

Мать ребёнка: Банина Домна Николаевна

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
26.03.1914

Сын: Банин Георгий Максимович

Мать ребёнка: Банина Домна Николаевна

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1922

Сын: Банин Иван Максимович

Мать ребёнка: Банина Домна Николаевна

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
1944
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
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