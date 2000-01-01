Банин Алексей Максимович
Место рожденияс. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Дата рождения1905
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Банин Максим Иванович
Мать: Банина Домна Николаевна
с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Брежнева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Банина Анна Стефановна
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Банина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Банина Анна Стефановна
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1933
Сын: Банин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Банина Анна Стефановна
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Макушенко Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Банина Анна Стефановна
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банина Анна Стефановна
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести в апреле 1943 г.