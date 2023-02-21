Банина (Банина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банина (Банина) Мария Алексеевна

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Место рождения

с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Банин Алексей Максимович

Мать: Банина Анна Стефановна

с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
Неизвестно
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