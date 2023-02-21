Банина (Банина) Мария Алексеевна
Место рожденияс. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Банин Алексей Максимович
Мать: Банина Анна Стефановна
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
Неизвестно