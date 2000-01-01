Банина Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банина Анна Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Брежнева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Банин Алексей Максимович

с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Банина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Банин Алексей Максимович

с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1933

Сын: Банин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Банин Алексей Максимович

с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Макушенко Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Банин Алексей Максимович

с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банин Алексей Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
1981
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
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