Банина Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Брежнева Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Банин Алексей Максимович
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Банина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Банин Алексей Максимович
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1933
Сын: Банин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Банин Алексей Максимович
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Макушенко Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Банин Алексей Максимович
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
1981
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.