Макушенко (Банина) Валентина Алексеевна
Место рожденияс. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Банин Алексей Максимович
Мать: Банина Анна Стефановна
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно