Макушенко (Банина) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакушенко (Банина) Валентина Алексеевна

Макушенко (Банина) Валентина Алексеевна

avatar

Место рождения

с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Банин Алексей Максимович

Мать: Банина Анна Стефановна

с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close