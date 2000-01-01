Брежнева (Банина) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнева (Банина) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Банин Алексей Максимович

Мать: Банина Анна Стефановна

с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Брежнев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брежнев Иван

Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
Неизвестно
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