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Банин Георгий Максимович

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Место рождения

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии

Дата рождения

26.03.1914

Дата смерти

09.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1914

Отец: Банин Максим Иванович

Мать: Банина Домна Николаевна

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Бракосочетание
08.12.1946

Жена: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
08.12.1946

Жена: Банина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1948

Сын: Банин Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Банина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1953

Дочь: Бурматова Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Банина Елена Николаевна

Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный
Смерть
09.04.2005
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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