Банин Георгий Максимович
Место рожденияс. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Дата рождения26.03.1914
Дата смерти09.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1914
Отец: Банин Максим Иванович
Мать: Банина Домна Николаевна
с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Бракосочетание
08.12.1946
Жена: не указана
Бракосочетание
08.12.1946
Жена: Банина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
28.01.1948
Мать ребёнка: Банина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
08.09.1953
Дочь: Бурматова Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Банина Елена Николаевна
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный
Смерть
09.04.2005