Банина (Городецкая) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанина (Городецкая) Елена Николаевна

Банина (Городецкая) Елена Николаевна

avatar

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

14.04.1920

Дата смерти

07.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1920

Отец: Гамбалевский Николай Васильевич

Мать: Городецкая Татьяна Васильевна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
08.12.1946

Муж: Банин Георгий Максимович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1948

Сын: Банин Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Банин Георгий Максимович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1953

Дочь: Бурматова Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Банин Георгий Максимович

Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
07.08.2000
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close