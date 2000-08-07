Банина (Городецкая) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1920
Дата смерти07.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1920
Бракосочетание
08.12.1946
Рождение ребёнка
28.01.1948
Отец ребёнка: Банин Георгий Максимович
Рождение ребёнка
08.09.1953
Дочь: Бурматова Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Банин Георгий Максимович
Балтийск, Балтийский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.08.2000