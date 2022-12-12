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Гамбалевский Николай Васильевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

10.06.1888 ст.

Дата смерти

09.07.1923

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1888 ст.

Отец: Гамбалевский Василий Васильевич

Мать: Гамбалевская Валерия Викентьевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1920

Дочь: Банина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Городецкая Татьяна Васильевна

Курган, город Курган, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий
Место жительства
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
09.07.1923
Салтосарайская, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
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