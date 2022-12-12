Гамбалевский Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1888 ст.
Дата смерти09.07.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1888 ст.
Рождение ребёнка
14.04.1920
Дочь: Банина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Городецкая Татьяна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.1923
Салтосарайская, Каргапольский муниципальный район, Курганская область