Гамбалевская (Юрецкая) Валерия Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.
Отец: Юрецкий Викентий
Рождение ребёнка
07.03.1883 ст.
Дочь: Ковалева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Гамбалевский Василий Васильевич
Самарская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1884 ст.
Сын: Гамбалевский Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Гамбалевский Василий Васильевич
Самарская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1886 ст.
Сын: Гамбалевский Борис Васильевич
Отец ребёнка: Гамбалевский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
10.06.1888 ст.
Сын: Гамбалевский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Гамбалевский Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния
Смерть
Неизвестно