Гамбалевская (Юрецкая) Валерия Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамбалевская (Юрецкая) Валерия Викентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: Юрецкий Викентий

Мать: Юрецкая Терезия Антоновна

Рождение ребёнка
07.03.1883 ст.

Дочь: Ковалева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Гамбалевский Василий Васильевич

Самарская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1884 ст.

Сын: Гамбалевский Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Гамбалевский Василий Васильевич

Самарская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1886 ст.

Сын: Гамбалевский Борис Васильевич

Отец ребёнка: Гамбалевский Василий Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1888 ст.

Сын: Гамбалевский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гамбалевский Василий Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамбалевский Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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