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Гамбалевский Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1849 ст.

Отец: Гамбалевский Василий Иванович

Мать: Гамбалевская Лукерья Терентьевна

Рождение ребёнка
27.06.1879

Сын: Гамбалевский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Гамбалевская Мария Викентьевна

Самарская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1881 ст.

Дочь: Катаева Вера Васильевна

Мать ребёнка: Гамбалевская Мария Викентьевна

Самарская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1883 ст.

Дочь: Ковалева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Гамбалевская Валерия Викентьевна

Самарская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1884 ст.

Сын: Гамбалевский Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Гамбалевская Валерия Викентьевна

Самарская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1886 ст.

Сын: Гамбалевский Борис Васильевич

Мать ребёнка: Гамбалевская Валерия Викентьевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1888 ст.

Сын: Гамбалевский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Гамбалевская Валерия Викентьевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамбалевская Мария Викентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамбалевская Валерия Викентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Ученый управитель
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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