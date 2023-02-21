Гамбалевский Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1849 ст.
Рождение ребёнка
27.06.1879
Сын: Гамбалевский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Гамбалевская Мария Викентьевна
Самарская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1881 ст.
Дочь: Катаева Вера Васильевна
Мать ребёнка: Гамбалевская Мария Викентьевна
Самарская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1883 ст.
Дочь: Ковалева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Гамбалевская Валерия Викентьевна
Самарская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1884 ст.
Сын: Гамбалевский Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Гамбалевская Валерия Викентьевна
Самарская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1886 ст.
Сын: Гамбалевский Борис Васильевич
Мать ребёнка: Гамбалевская Валерия Викентьевна
Рождение ребёнка
10.06.1888 ст.
Сын: Гамбалевский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Гамбалевская Валерия Викентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ученый управитель
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния
Смерть
Неизвестно