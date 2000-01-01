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Банин Николай Максимович

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Место рождения

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии

Дата рождения

1912

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Банин Максим Иванович

Мать: Банина Домна Николаевна

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банина Александра Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести в марте 1943 г.
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