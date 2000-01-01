Банин Николай Максимович
Место рожденияс. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Дата рождения1912
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Банин Максим Иванович
Мать: Банина Домна Николаевна
с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести в марте 1943 г.