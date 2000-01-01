Рыков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыков Николай

Рыков Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Банина Домна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close