Кульнев Алексей (Алексий) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульнев Алексей (Алексий) Михайлович

Место рождения

Воскресенское, Ковровский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

10.03.1905 ст.

Дата смерти

08.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1905 ст.

Отец: Кульнев Михаил Андреевич

Мать: Кульнева Анастасия Симеонова

Воскресенское, Ковровский уезд, Владимирская губерния
МК Воскресенской церкви села Воскресенское-2е Ковровского уезда Владимирской губ. ГАВО Ф.590 Оп.17 Д.198 Л.309 об., 310
Крещение
11.03.1905 ст.
Восприемники: проживающий в с.Воскресенском-2ом крестьянский сын деревни Артемова Михаил Иоаннов Пикунов
Бракосочетание
08.07.1926

Жена: Белова Екатерина Семеновна

Алексино, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
14.02.1927

Жена: Кульнева Пелагея Семеновна

Алексино, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Кульнева Маргарита

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
20.03.1932

Сын: Кульнев Анатолий

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Шехерева Александра

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.03.1936

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
20.06.1938

Дочь: Алевтина

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кульнев Владимир

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.04.1940

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Военная служба
22.09.1942
Савинский РВК, Ивановская обл., Савинский р-н
Рождение ребёнка
1942

Сын: Кульнев Борис

Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
08.08.1943
Дорожкино, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне | убит
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