Кульнев Алексей (Алексий) Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.03.1905 ст.
Дата смерти08.08.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1905 ст.
МК Воскресенской церкви села Воскресенское-2е Ковровского уезда Владимирской губ. ГАВО Ф.590 Оп.17 Д.198 Л.309 об., 310
Крещение
11.03.1905 ст.
Восприемники: проживающий в с.Воскресенском-2ом крестьянский сын деревни Артемова Михаил Иоаннов Пикунов
Бракосочетание
08.07.1926
Бракосочетание
14.02.1927
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Кульнева Маргарита
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
20.03.1932
Сын: Кульнев Анатолий
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Шехерева Александра
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
02.03.1936
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
20.06.1938
Дочь: Алевтина
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кульнев Владимир
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
15.04.1940
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна
Военная служба
22.09.1942
Савинский РВК, Ивановская обл., Савинский р-н
Рождение ребёнка
1942
Сын: Кульнев Борис
Мать ребёнка: Кульнева Пелагея Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
08.08.1943
Дорожкино, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне | убит