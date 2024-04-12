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(Кульнева) Зинаида
(Кульнева) Зинаида
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Древо
Место рождения
Воскресенское
, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Дата рождения
1927
Пол
Женский
Отец
Кульнев Алексей (Алексий) Михайлович
1905 г.р.
Мать
Кульнева (Попенкова) Пелагея Семеновна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Кульнев Алексей Михайлович
Мать:
Кульнева Пелагея Семеновна
Воскресенское
, Савинский муниципальный район, Ивановская область
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