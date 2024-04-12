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Кульнев Анатолий

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Место рождения

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

20.03.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932

Отец: Кульнев Алексей Михайлович

Мать: Кульнева Пелагея Семеновна

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
27.12.1958

Жена: Кульнева Роза

Рождение ребёнка
17.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кульнева Роза

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кульнева Роза

Смерть
Неизвестно
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