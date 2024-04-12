Кульнев Анатолий
Место рождения
Дата рождения20.03.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1932
Бракосочетание
27.12.1958
Жена: Кульнева Роза
Рождение ребёнка
17.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кульнева Роза
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кульнева Роза
Смерть
Неизвестно