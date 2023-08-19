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(Кульнева) Зоя
(Кульнева) Зоя
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Место рождения
Воскресенское
, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Дата рождения
15.04.1940
Пол
Женский
Отец
Кульнев Алексей Михайлович
1905 г.р.
Мать
Кульнева (Попенкова) Пелагея Семеновна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940
Отец:
Кульнев Алексей Михайлович
Мать:
Кульнева Пелагея Семеновна
Воскресенское
, Савинский муниципальный район, Ивановская область
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