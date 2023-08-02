Кульнев Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульнев Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кульнев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1905 ст.

Сын: Кульнев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Кульнева Анастасия Симеонова

Воскресенское, Ковровский уезд, Владимирская губерния
МК Воскресенской церкви села Воскресенское-2е Ковровского уезда Владимирской губ. ГАВО Ф.590 Оп.17 Д.198 Л.309 об., 310
Место жительства
1905 ст.
Воскресенское, Ковровский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульнева Анастасия Симеонова

Смерть
Неизвестно
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