Кульнев Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кульнев Андрей
Рождение ребёнка
10.03.1905 ст.
Сын: Кульнев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Кульнева Анастасия Симеонова
МК Воскресенской церкви села Воскресенское-2е Ковровского уезда Владимирской губ. ГАВО Ф.590 Оп.17 Д.198 Л.309 об., 310
Место жительства
1905 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно