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(Кульнева) Валентина

Место рождения

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1929

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Кульнев Алексей Михайлович

Мать: Кульнева Пелагея Семеновна

Воскресенское, Савинский муниципальный район, Ивановская область
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