(Савина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

Между 1778 и 1784 г.р.

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Савин Иван

Мать: Акилина

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рябых Михаил

Отец ребёнка: Рябых Гавриил

Рождение ребёнка
1835

Сын: Рябых Алексей

Отец ребёнка: Рябых Гавриил

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Рябых Гавриил

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Рябых Гавриил

Рождение ребёнка
1856

Сын: Рябых Тимофей

Отец ребёнка: Рябых Гавриил

Рождение ребёнка
1858

Сын: Рябых Федор

Отец ребёнка: Рябых Гавриил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябых Гавриил

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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