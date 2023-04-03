(Савина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Савин Иван
Мать: Акилина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рябых Михаил
Отец ребёнка: Рябых Гавриил
Рождение ребёнка
1835
Сын: Рябых Алексей
Отец ребёнка: Рябых Гавриил
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Рябых Гавриил
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Рябых Гавриил
Рождение ребёнка
1856
Сын: Рябых Тимофей
Отец ребёнка: Рябых Гавриил
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рябых Федор
Отец ребёнка: Рябых Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябых Гавриил
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно