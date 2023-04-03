Рябых Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябых Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1813 г.р.

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Рябых Гавриил

Мать: (Савина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рябых) Наталья

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Рябых) Елизавета

Мать ребёнка: (Рябых) Наталья

Смерть
Неизвестно

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