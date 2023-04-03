Рябых Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Рябых Гавриил
Мать: (Савина) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рябых) Наталья
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Рябых) Елизавета
Мать ребёнка: (Рябых) Наталья
Смерть
Неизвестно