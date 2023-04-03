Рябых Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Рябых Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Савина) Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рябых Михаил
Мать ребёнка: (Савина) Татьяна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Рябых Алексей
Мать ребёнка: (Савина) Татьяна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Рябых) Мария
Мать ребёнка: (Савина) Татьяна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Рябых) Агрипина
Мать ребёнка: (Савина) Татьяна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Рябых Тимофей
Мать ребёнка: (Савина) Татьяна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рябых Федор
Мать ребёнка: (Савина) Татьяна
Смерть
Неизвестно