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Рябых Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1793 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Рябых Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Савина) Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рябых Михаил

Мать ребёнка: (Савина) Татьяна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Рябых Алексей

Мать ребёнка: (Савина) Татьяна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Рябых) Мария

Мать ребёнка: (Савина) Татьяна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Рябых) Агрипина

Мать ребёнка: (Савина) Татьяна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Рябых Тимофей

Мать ребёнка: (Савина) Татьяна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Рябых Федор

Мать ребёнка: (Савина) Татьяна

Смерть
Неизвестно

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