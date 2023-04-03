Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1778 и 1784
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1778 и 1784
Отец: Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1801
Дочь: Панпурина Дарья
Отец ребёнка: Савин Иван
ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Савин Иван
Рождение ребёнка
1805
Сын: Савин Михаил
Отец ребёнка: Савин Иван
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Савин Иван
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Праскева
Отец ребёнка: Савин Иван
Рождение ребёнка
07.03.1821
Дочь: Дария
Отец ребёнка: Савин Иван
Восприемница: Казака Екима Жукова жена Пелагия
Рождение ребёнка
19.05.1823
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Савин Иван
Восприемница Комм салдата Григорея Иванова жена Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савин Поликарп
Отец ребёнка: Савин Иван
Восприемник отставного хорунжего сын Прокофий Савин | ГААО, 599-2-6151-1об.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Иван
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861