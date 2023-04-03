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Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1778 и 1784

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

До 1760 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1778 и 1784

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1801

Дочь: Панпурина Дарья

Отец ребёнка: Савин Иван

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Савин Иван

Рождение ребёнка
1805

Сын: Савин Михаил

Отец ребёнка: Савин Иван

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Савин Иван

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Праскева

Отец ребёнка: Савин Иван

Рождение ребёнка
07.03.1821

Дочь: Дария

Отец ребёнка: Савин Иван

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемница: Казака Екима Жукова жена Пелагия
Рождение ребёнка
19.05.1823

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Савин Иван

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемница Комм салдата Григорея Иванова жена Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Поликарп

Отец ребёнка: Савин Иван

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемник отставного хорунжего сын Прокофий Савин | ГААО, 599-2-6151-1об.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Иван

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1861
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