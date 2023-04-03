Савин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Между 1830 и 1848

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

Жена

Между 1778 и 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Савин Семен

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
09.03.1801

Дочь: Панпурина Дарья

Мать ребёнка: Акилина

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Акилина

Рождение ребёнка
1805

Сын: Савин Михаил

Мать ребёнка: Акилина

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Акилина

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Праскева

Мать ребёнка: Акилина

Рождение ребёнка
07.03.1821

Дочь: Дария

Мать ребёнка: Акилина

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемница: Казака Екима Жукова жена Пелагия
Рождение ребёнка
19.05.1823

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Акилина

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемница Комм салдата Григорея Иванова жена Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Поликарп

Мать ребёнка: Акилина

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемник отставного хорунжего сын Прокофий Савин | ГААО, 599-2-6151-1об.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1830 и 1848
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