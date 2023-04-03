Савин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиМежду 1830 и 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Савин Семен
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
09.03.1801
Дочь: Панпурина Дарья
Мать ребёнка: Акилина
ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
1805
Сын: Савин Михаил
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
07.03.1821
Восприемница: Казака Екима Жукова жена Пелагия
Рождение ребёнка
19.05.1823
Восприемница Комм салдата Григорея Иванова жена Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савин Поликарп
Мать ребёнка: Акилина
Восприемник отставного хорунжего сын Прокофий Савин | ГААО, 599-2-6151-1об.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1830 и 1848