Рябых Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябых Михаил

Рябых Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Рябых Гавриил

Мать: (Савина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рябых) Федосья

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Рябых Иван

Мать ребёнка: (Рябых) Федосья

Рождение ребёнка
1855

Сын: Рябых Филип

Мать ребёнка: (Рябых) Федосья

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Рябых) Анна

Мать ребёнка: (Рябых) Федосья

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Рябых) Васса

Мать ребёнка: (Рябых) Федосья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.