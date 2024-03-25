Шимина (Гусева) Павла Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1937
Отец ребёнка: Шимин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Шимин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Шимин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
27.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шимин Иван Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно