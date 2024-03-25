Шимина (Гусева) Павла Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимина (Гусева) Павла Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Константин Емельянович

Мать: Гусева Анна Степановна

Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Шимин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шимин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шимин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шимин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Шимин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
27.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шимин Иван Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шимин Иван Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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