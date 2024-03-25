Гусева (Мамонова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Степан
Мать: Мамонова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Константин Константинович
Отец ребёнка: Гусев Константин Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шимина Павла Емельяновна
Отец ребёнка: Гусев Константин Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Питерская Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Гусев Константин Емельянович
Смерть
Неизвестно