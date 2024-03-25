Гусева (Мамонова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Мамонова) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Степан

Мать: Мамонова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Константин Константинович

Отец ребёнка: Гусев Константин Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шимина Павла Емельяновна

Отец ребёнка: Гусев Константин Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Питерская Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Гусев Константин Емельянович

Смерть
Неизвестно
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