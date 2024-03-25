Питерская (Гусева) Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1934
Дочь: Бормотова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Питерский Павел Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Питерский Павел Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1938
Отец ребёнка: Питерский Павел Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1941
Сын: Питерский Александр Павлович
Отец ребёнка: Питерский Павел Иванович
Столбоуха
Рождение ребёнка
21.08.1945
Сын: Питерский Владимир Павлович
Отец ребёнка: Питерский Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Питерский Павел Иванович
Смерть
Неизвестно