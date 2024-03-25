Питерская (Гусева) Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питерская (Гусева) Мария Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Константин Емельянович

Мать: Гусева Анна Степановна

Рождение ребёнка
08.04.1934

Дочь: Бормотова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Питерский Павел Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питерский Павел Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1938

Сын: Питерский Юрий Павлович

Отец ребёнка: Питерский Павел Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1941

Сын: Питерский Александр Павлович

Отец ребёнка: Питерский Павел Иванович

Столбоуха
Рождение ребёнка
21.08.1945

Сын: Питерский Владимир Павлович

Отец ребёнка: Питерский Павел Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Питерский Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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