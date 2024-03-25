Гусев Константин Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Константин Константинович
Мать ребёнка: Гусева Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шимина Павла Емельяновна
Мать ребёнка: Гусева Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Питерская Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Гусева Анна Степановна
Смерть
Неизвестно