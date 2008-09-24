Питерский Юрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питерский Юрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1938

Дата смерти

24.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1938

Отец: Питерский Павел Иванович

Мать: Питерская Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
23.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.09.2008
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