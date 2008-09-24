Питерский Юрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1938
Дата смерти24.09.2008
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1938
Рождение ребёнка
23.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.09.2008