Питерский Александр Павлович
Место рожденияСтолбоуха
Дата рождения26.02.1941
Дата смерти28.12.2022
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1941
Столбоуха
Рождение ребёнка
11.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Томск
Рождение ребёнка
24.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ватутинки
Место жительства
Неизвестно
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Смерть
28.12.2022
Ватутинки