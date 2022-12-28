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Питерский Александр Павлович

Место рождения

Столбоуха

Дата рождения

26.02.1941

Дата смерти

28.12.2022

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1941

Отец: Питерский Павел Иванович

Мать: Питерская Мария Емельяновна

Столбоуха
Рождение ребёнка
11.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Томск
Рождение ребёнка
24.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ватутинки
Место жительства
Неизвестно
Ватутинки
Смерть
28.12.2022
Ватутинки
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