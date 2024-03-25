Данилов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирожкова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Мамонова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Мамонова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамонова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Анна Степановна
Мать ребёнка: Мамонова Евдокия
Смерть
Неизвестно