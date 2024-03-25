Данилов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Степан

Данилов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирожкова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Мамонова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Мамонова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Пимен Степанович

Мать ребёнка: Мамонова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Анна Степановна

Мать ребёнка: Мамонова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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