Пирожкова (Мамонова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирожкова (Мамонова) Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Степан

Мать: Мамонова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Пирожков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирожков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Пирожков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирожков Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Пирожков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирожков Михаил

Смерть
Неизвестно
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