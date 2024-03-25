Пирожкова (Мамонова) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Степан
Мать: Мамонова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Пирожков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирожков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Пирожков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирожков Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Пирожков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пирожков Михаил
Смерть
Неизвестно