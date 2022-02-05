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(Шимина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

05.02.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Шимин Иван Георгиевич

Мать: Шимина Павла Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Рафикович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2022
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