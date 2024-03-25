Шимин Иван Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШимин Иван Георгиевич

Шимин Иван Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.03.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1937 г.р.
1939 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Шимин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шимина Павла Емельяновна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шимин Николай Иванович

Мать ребёнка: Шимина Павла Емельяновна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Шимина Павла Емельяновна

Рождение ребёнка
27.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шимина Павла Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шимина Павла Емельяновна

Смерть
17.03.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close