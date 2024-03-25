Шимин Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.03.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1937
Мать ребёнка: Шимина Павла Емельяновна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Шимина Павла Емельяновна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Шимина Павла Емельяновна
Рождение ребёнка
27.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шимина Павла Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шимина Павла Емельяновна
Смерть
17.03.1988