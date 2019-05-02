Шимин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1937
Дата смерти02.05.2019
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1937
Отец: Шимин Иван Георгиевич
Мать: Шимина Павла Емельяновна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.05.2019