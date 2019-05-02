Шимин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1937

Дата смерти

02.05.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1937

Отец: Шимин Иван Георгиевич

Мать: Шимина Павла Емельяновна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.05.2019
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