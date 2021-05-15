Шимин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти15.05.2021
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Шимин Иван Георгиевич
Мать: Шимина Павла Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.05.2021