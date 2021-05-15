Шимин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шимин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

15.05.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Шимин Иван Георгиевич

Мать: Шимина Павла Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.05.2021
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