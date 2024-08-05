Елисей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти06.01.1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Иван Яковлевич
Мать: Ксения Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Парфений Елисеевич
Мать ребёнка: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Елисеевна
Мать ребёнка: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Вукол Елисеевич
Мать ребёнка: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрена Елисеевна
Мать ребёнка: Мавра Ивановна
Смерть
06.01.1772