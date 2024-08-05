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Елисей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

06.01.1772

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Иван Яковлевич

Мать: Ксения Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Парфений Елисеевич

Мать ребёнка: Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Елисеевна

Мать ребёнка: Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Вукол Елисеевич

Мать ребёнка: Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрена Елисеевна

Мать ребёнка: Мавра Ивановна

Смерть
06.01.1772

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