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Ксения Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

После 1745

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Евстафий Елизарович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1714

Сын: Пётр Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1715

Сын: Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1721

Сын: Елисей Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1725

Сын: Борис Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Смерть
После 1745

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