Ксения Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиПосле 1745
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Евстафий Елизарович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1714
Сын: Пётр Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1715
Сын: Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1721
Сын: Елисей Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Борис Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Смерть
После 1745