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Евстафий Елизарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

После 1705

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: Елизар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Евсевий Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1687

Дочь: Ксения Евстафьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Устин Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Ефим Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1705

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