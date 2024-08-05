Евстафий Елизарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1655
Дата смертиПосле 1705
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655
Отец: Елизар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Евсевий Евстафьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1687
Дочь: Ксения Евстафьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Устин Евстафьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Ефим Евстафьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1705