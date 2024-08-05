Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Евстафьевна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Пётр Иванович
Мать ребёнка: Ксения Евстафьевна
Рождение ребёнка
1715
Сын: Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Ксения Евстафьевна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Елисей Иванович
Мать ребёнка: Ксения Евстафьевна
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Евстафьевна
Рождение ребёнка
1725
Сын: Борис Иванович
Мать ребёнка: Ксения Евстафьевна
Смерть
1737