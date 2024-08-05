Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Евстафьевна

Рождение ребёнка
1714

Сын: Пётр Иванович

Мать ребёнка: Ксения Евстафьевна

Рождение ребёнка
1715

Сын: Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Ксения Евстафьевна

Рождение ребёнка
1721

Сын: Елисей Иванович

Мать ребёнка: Ксения Евстафьевна

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Евстафьевна

Рождение ребёнка
1725

Сын: Борис Иванович

Мать ребёнка: Ксения Евстафьевна

Смерть
1737

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