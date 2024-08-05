Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Иван Яковлевич
Мать: Ксения Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Агриппина Борисовна
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Мартин Борисович
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Николай Борисович
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Матрена Борисовна
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Трофим Борисович
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иоаким Борисович
Мать ребёнка: Мария Семеновна
Смерть
1793