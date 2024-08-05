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Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Иван Яковлевич

Мать: Ксения Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Агриппина Борисовна

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Мартин Борисович

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Николай Борисович

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Матрена Борисовна

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Трофим Борисович

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иоаким Борисович

Мать ребёнка: Мария Семеновна

Смерть
1793

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