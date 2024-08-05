Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Иванович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Агриппина Борисовна
Отец ребёнка: Борис Иванович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Мартин Борисович
Отец ребёнка: Борис Иванович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Николай Борисович
Отец ребёнка: Борис Иванович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Матрена Борисовна
Отец ребёнка: Борис Иванович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Трофим Борисович
Отец ребёнка: Борис Иванович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иоаким Борисович
Отец ребёнка: Борис Иванович
Смерть
1784