Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Иванович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Агриппина Борисовна

Отец ребёнка: Борис Иванович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Мартин Борисович

Отец ребёнка: Борис Иванович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Николай Борисович

Отец ребёнка: Борис Иванович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Матрена Борисовна

Отец ребёнка: Борис Иванович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Трофим Борисович

Отец ребёнка: Борис Иванович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Иоаким Борисович

Отец ребёнка: Борис Иванович

Смерть
1784

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