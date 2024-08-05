Мартин Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Борис Иванович
Мать: Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Устина Мартыновна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Никита Мартынович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тимофей Мартынович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Пелагея Мартыновна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Домника Мартыновна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Феодосия Мартыновна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Борис Мартынович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно