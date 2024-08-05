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Мартин Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Борис Иванович

Мать: Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Устина Мартыновна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Никита Мартынович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Тимофей Мартынович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Пелагея Мартыновна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Домника Мартыновна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Феодосия Мартыновна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Борис Мартынович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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