Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартин Борисович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Устина Мартыновна
Отец ребёнка: Мартин Борисович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Никита Мартынович
Отец ребёнка: Мартин Борисович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тимофей Мартынович
Отец ребёнка: Мартин Борисович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Пелагея Мартыновна
Отец ребёнка: Мартин Борисович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Домника Мартыновна
Отец ребёнка: Мартин Борисович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Феодосия Мартыновна
Отец ребёнка: Мартин Борисович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Борис Мартынович
Отец ребёнка: Мартин Борисович
Смерть
Неизвестно