Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартин Борисович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Устина Мартыновна

Отец ребёнка: Мартин Борисович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Никита Мартынович

Отец ребёнка: Мартин Борисович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Тимофей Мартынович

Отец ребёнка: Мартин Борисович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Пелагея Мартыновна

Отец ребёнка: Мартин Борисович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Домника Мартыновна

Отец ребёнка: Мартин Борисович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Феодосия Мартыновна

Отец ребёнка: Мартин Борисович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Борис Мартынович

Отец ребёнка: Мартин Борисович

Смерть
Неизвестно

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