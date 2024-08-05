Вукол Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вукол Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Елисей Иванович

Мать: Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Иван Вуколович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Михаил Вуколович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья Вуколовна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Евдокия Вуколовна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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