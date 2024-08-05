Вукол Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Елисей Иванович
Мать: Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иван Вуколович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Михаил Вуколович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья Вуколовна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Евдокия Вуколовна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно