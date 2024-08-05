Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вукол Елисеевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Иван Вуколович

Отец ребёнка: Вукол Елисеевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Михаил Вуколович

Отец ребёнка: Вукол Елисеевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья Вуколовна

Отец ребёнка: Вукол Елисеевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Евдокия Вуколовна

Отец ребёнка: Вукол Елисеевич

Смерть
Неизвестно

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