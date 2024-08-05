Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вукол Елисеевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иван Вуколович
Отец ребёнка: Вукол Елисеевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Михаил Вуколович
Отец ребёнка: Вукол Елисеевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья Вуколовна
Отец ребёнка: Вукол Елисеевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Евдокия Вуколовна
Отец ребёнка: Вукол Елисеевич
Смерть
Неизвестно