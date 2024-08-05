Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Парфений Елисеевич
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Елисеевна
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Вукол Елисеевич
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрена Елисеевна
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Смерть
Неизвестно