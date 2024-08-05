Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Парфений Елисеевич

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Елисеевна

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Вукол Елисеевич

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрена Елисеевна

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Смерть
Неизвестно

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