Матрена Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Елисей Иванович
Мать: Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефим Петрович
Отец ребёнка: Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Сергей Петрович
Отец ребёнка: Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Трофим Петрович
Отец ребёнка: Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно