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Матрена Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Елисей Иванович

Мать: Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефим Петрович

Отец ребёнка: Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Сергей Петрович

Отец ребёнка: Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Трофим Петрович

Отец ребёнка: Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно

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